Roma, Florenzi: «Siamo sulla strada giusta, bisogna dare di più»

Da terzino destro a esterno d’attacco: Florenzi è sempre più jolly della Roma. Domani contro il Viktoria, Alessandro dovrebbe tornare in difesa, lasciando spazio davanti a Under: «Al momento mi sento terzino destro, è il ruolo che preferisco. Sapevamo che dovevamo rimetterci le idee a posto, siamo sulla buona strada».«Mi sono trovato bene. Io mi trovo bene in campo, sono a disposizione dell’allenatore per tutti i ruoli. Al momento mi sento terzino destro».«Speriamo di replicare il percorso in Champions dell’anno scorso. Sarà difficile e complicato, ma soprattutto dipende da noi. La partita di domani è molto importante, vogliamo fare bella figura».«La penso come Daniele, ma non lo dico fino alla fine. Voglio che questa Roma dia di più, da noi giocatori a tutti quello che possono dare una mano alla Roma. Dobbiamo far sì che questo momento sia alle spalle».«Parte tutto dalla testa. Se la testa dà l’input giusto puoi anche non dormire la notte. La testa influisce tanto. Sapevamo che dovevamo rimetterci le idee a posto. Penso che siamo sulla buona strada».«È arrivato con qualche critica di troppo per l’uomo che conosco. Siamo molto legati da tempo, sono stato felice che sia venuto qui. Non do giudizi su di me, quindi non li do nemmeno sui miei compagni, ma penso che sia sotto gli occhi di tutti che sia stato uno dei migliori. Sono felicissimo di questo».«Io sono e sarò sempre orgoglioso di portare questa fascia, di rappresentare i colori della Roma. Devo mangiare tante patate per essere come i miei due predecessori…Anche se mi piace più definirli amici. È un grande orgoglio portare la fascia. Il capitano è Daniele, speriamo che giochi tante partite, è fondamentale per noi».«Quest’anno però ci sono tanti italiani. Si parla italiano e per quel poco che so cerco di parlare inglese. Daniele è sicuramene più predisposto per questo visto che parla inglese come l’italiano. Dentro una famiglia dobbiamo aiutarci tutti. Ho imparato a dire interno e esterno in turco per dare una mano a Under. Anche Cengiz sta imparando bene l’italiano, come sta facendo Olsen e tanti altri ragazzi».