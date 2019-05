Roma, Florenzi: «È stata la stagione peggiore degli ultimi sei anni»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lafa i conti con la realtà: una stagione deludente che ha portato risultati mediocri con l’alto rischio di non qualificarsi alla prossima edizione della. A prenderne atto dopoè stato anche Alessandroche alla vigilia del match contro lascopre le carte: «Credo che questa sia stata la nostra stagione peggiore degli ultimi 6 anni. Cercheremo sicuramente di fare meglio il prossimo campionato», ha detto l’esterno a Sky Sport. Domani i giallorossi proveranno a realizzare i tre punto contro ladigià campione d’Italia: «È una sfida speciale, sappiamo quanto vale questa partita per la città, ma vale anche tre punti e noi cercheremo di inseguirli in tutto e per tutto. Ci sono tanti aspetti che portano la Juve più avanti di noi. Dobbiamo mettere un punto e ripartire. Ronaldo? Vedo nei suoi atteggiamento la voglia di dimostrare di essere il migliore o di provare ad esserlo». Dopo le dichiarazioni di Ranieri sullo, arriva anche l’appello di Florenzi: «Nel corso della carriera di Totti gli sono state fatte più volte le domande sullo stadio. Se si continua così faccio la fine di Francesco, nel senso che non ci giocherò mai neanch’io. Penso che la società e i tifosi abbiano diritto ad avere uno stadio di proprietà».