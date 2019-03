Roma, Florenzi senza pace: un dolore al ginocchio sinistro lo condiziona da mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I fischi, gli insulti e quel rapporto difficile con i tifosi dopo il tira e molla per il rinnovo del contratto. Alessandrosta vivendo un periodo difficile in casa: le prestazioni lasciano a desiderare e il rapporto con la Curva non è semplice da recuperare. Una situazione non facile soprattutto se ad aggiungersi ci si mette un(quello operato due volte e che lo ha lasciato lontano dal campo per un anno) che non accenna a passare. Un fastidio che Florenzi ha tenuto nascosto a stampa e tifosi fino a ieri, quandonella conferenza stampa postha detto: «È un ragazzo che ha carattere, gli ho chiesto come stesse perché aveva anche un problemino al ginocchio e lui mi ha detto che voleva esserci». Questa voglia di giocare per la Roma anche quando sarebbe opportuno il riposo descrive in tutto e per tutto Alessandro, che ha preferito fino ad oggi beccarsi i 4 in pagella piuttosto che lavarsi le mani sulle sorti della sua squadra., a fine di ogni partite solo grazie alleriesce ad arginare quel fastidio che lo condiziona anche in campo. Con l'arrivo di un nuovo tecnico, probabilmente, qualcosa cambierà,è molto attento alle condizioni fisiche del ragazzo ed è consapevole del momento che sta attraversando: «L’importante è che Alessandro si riprenda, essendo romano capisco cosa sta passando. Ogni errore che fa pesa più che ai suoi compagni. Deve tirare fuori la romanità giusta, stare petto in fuori. Non c’è niente di male a sbagliare e ammettere l’errore. Poi c’è un’altra palla da giocare, un’altra partita da giocare. Mi aspetto tanto da lui», le parole del tecnico alla sua prima conferenza stampa.