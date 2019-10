Roma, Florenzi corre verso la Samp. Per Fonseca scelte obbligate

La Roma ritrova Alessandro Florenzi dopo che il terzino ha dato forfait nei match contro Wolfsberger e Cagliari a causa di una fastidiosa influenza. Oggi pomeriggio è tornato ad allenarsi con la squadra svolgendo l’intera seduta e candidandosi di fatto a un posto da titolare per il match a Marassi con la Sampdoria. Una buona notizia per Fonseca visti i tanti infortuni che nelle ultime settimane hanno decimato la squadra: Under, Perotti e Mkhitaryan dovrebbero strappare la convocazione ma difficilmente partiranno titolari; resteranno a guardare i lungodegenti Pellegrini, Diawara e Zappacosta; Dzeko tornerà per la gara contro il Milan del 27 ottobre.

LA FORMAZIONE

Poche possibilità per il tecnico di cambiare la formazione: la linea difensiva sarà formata da Spinazzola, Smalling, Fazio e Kolarov. I mediani Veretout e Cristante, mentre sulla trequarti Florenzi, Zaniolo e Kluivert. Davanti toccherà a Kalinc che avrà l’arduo compito di non far rimpiangere Dzeko. Da escludere, al momento, l'impiego di Pastore a centrocampo.

Ultimo aggiornamento: 19:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA