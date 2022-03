Roma, firmato il protocollo d'intesa con il Comune: l'obiettivo è contrastare la differenza di genere

La Roma in questi anni è sempre stata in prima linea per il sociale: sono state tante le iniziative promosse dalla società giallorossa che adesso alza il tiro, firmando un protocollo d'intesa con l'assessorato alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità di Roma Capitale. L'obiettivo è quello di unire le forza nella «realizzazione di attività tese al contrasto della violenza di genere». La firma di questo accordo c'è stata stamattina all'istituto Galileo Galilei: presenti l'assessore Monica Lucarelli, capitan Elisa Bartoli e il direttore delle relazioni con la comunità della società giallorossa Francesco Pastorella.

©️ Bartoli: “Trasmettere la battaglia dei diritti delle donne ai ragazzi nelle scuole è fondamentale, perché loro sono puri e possono dare tanto. Combattere la violenza sulle donne è qualcosa che dobbiamo fare tutti insieme”



Il dettaglio

«La Roma è sempre molto attenta alle tematiche sociali e sono convinta che questa iniziativa potrà essere da stimolo anche per tante altre realtà private» ha spiegato la Lucarelli, che ha sottolineato come l'impegno è quello di portare «informazioni nelle scuole, per parlare di parità di diritti e promuovere percorsi di formazione professionali per le donne vittime di violenza». «Sono molto orgogliosa di essere la calciatrice e la capitana di un Club che quotidianamente si mette in gioco per aiutare i più deboli, la Roma in questo è da sempre in prima linea. Trasmettere la battaglia dei diritti delle donne ai ragazzi nelle scuole è fondamentale». Questo invece è stato il commento di Elisa Bartoli, romana e romanista, capitana della formazione femminile che ogni giorno mostra con fierezza il proprio senso di appartenenza. Il protocollo siglato oggi, in una giornata particolare come quella dell'"International Women's Day" si è dato come obiettivo quello di sviluppare una serie di iniziative sul territorio. Un'altra tappa importante del percorso «intrapreso dal club sul tema».