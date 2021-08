Roma-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in TV e in diretta streaming

Domenica 22 Agosto 2021, 10:48 - Ultimo aggiornamento: 11:01

Tutto pronto per l'inizio di questa Serie A 2021/2022 per i giallorossi di Mourinho, che alle 20.45 esordiranno in campionato in un Roma-Fiorentina che già preannuncia gol e spettacolo. Sia i capitolini che i toscani arrivano all'incontro avendo già giocato partite ufficiali in questa stagione: la Roma ha vinto a Trebisonda (1-2) contro il Trabzonspor nell'incontro di qualificazione alla fase finale della Conference League; la Fiorentina invece ha battezzato la nuova stagione nei primi turni di qualificazione al tabellone finale della Coppa Italia, in cui ha già brillato la stella di Vlahovic, il cui futuro resta ancora incerto nonostante la proprietà voglia provare a tenerlo. Ecco le probabili formazioni.

Roma-Fiorentina, probabili formazioni

Non ci dovrebbero essere cambi nella Roma che esordirà in campionato allo Stadio Olimpico questa sera rispetto all'11 di partenza di Trebisonda. Ibanez dovrebbe mantenere una maglia da titolare ai danni di Kumbulla, e anche i due incontristi saranno confermati, Cristante da una parte e Veretout dall'altra. Tantissima qualità sulla trequarti, con il trio Zaniolo-Pellegrini-Mkhitaryan confermato alle spalle dell'unica punta Shomurodov, già autore di diverse reti in questo precampionato. In porta, chiaramente, il nuovo arrivato Rui Patricio, mentre sulle ali correranno Karsdorp e Vina.

Dopo aver incantato col suo gioco a La Spezia, prova a fare lo stesso anche quest'anno Vincenzo Italiano, ma alla corte di Commisso. La prima Fiorentina che metterà in campo sarà ordinata secondo un canonico 4-3-3, che nel tridente vedrà comparire il baby-talento Dusan Vlahovic, nonostante le voci di mercato che lo vedono in uscita e lontano da Firenze. A corrergli affianco ci saranno Josè Maria Callejon e Nico Gonzalez, che bene ha fatto (segnando anche) in Coppa Italia. La diga di metàcampo sarà costruita dal centrale Pulgar e le due mezzali Castrovilli e Bonaventura, mentre in difesa il duo Milenkovic-Igor proverà a schermare la porta di Dragowski.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Vina; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Gonzalez, Vlahovic, Callejon.

Dove vederla in tv e streaming

L'incontro Roma-Fiorentina sarà visibile solo in esclusiva DAZN, pertanto sarà fruibile solo sul sito ufficiale (da desktop) o attraverso l'app per dispositivi mobile.