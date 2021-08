Roma-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in TV e in diretta streaming

Sabato 21 Agosto 2021, 17:53

Dopo il debutto vincente in Conference League, la Roma di José Mourinho è pronta per la prima partita ufficiale anche all'Olimpico e di Serie A della stagione 2021/22. Contro la Fiorentina, domani alle 20:45, i giallorossi scenderanno in campo con la stessa formazione che ha vinto contro il Trabzonspor in Turchia, visto anche il risultato portato a casa dagli uomini dello Special One. La Viola di Vincenzo Italiano, invece, potrà contare soprattutto sull'uomo del mercato, il giovanissimo Dusan Vlahovic, che giocherà nel tridente d'attacco con l'ex Napoli Callejon e Gonzalez.

Roma-Fiorentina, le probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, L. Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. All. José Mourinho.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano.

Roma-Fiorentina, dove vederla in tv e in diretta streaming

Roma-Fiorentina, in diretta dall'Olimpico, il 22 agosto alle 20:45 sarà visibile soltanto su Dazn, quindi sulla piattaforma online e sulle app.