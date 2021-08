Roma-Fiorentina, le probabili formazioni di Mourinho e Italiano

Venerdì 20 Agosto 2021, 17:27 - Ultimo aggiornamento: 17:28

Sarà Roma-Fiorentina la prima uscita ufficiale della Serie A 2021/2022 per Josè Mourinho, che dopo aver vinto tutto (e più volte) in giro per l'Europa, è tornato in Italia per ridare lustro ad una piazza che è a secco di trofei da più di 10 anni ormai. Roma-Fiorentina si gioca allo Stadio Olimpico di Roma alle 20.45 di domenica 22 agosto e sarà diretta dal fischietto torinese Luca Pairetto. Ecco le probabili formazioni.

APPROFONDIMENTI CONFERENCE LEAGUE Pagelle Trabzonspor-Roma 1-2 CALCIO Gli highlights di Trabzonspor-Roma 1-2 L'INFORTUNIO Spinazzola, ecco la riabilitazione a Trigoria ROMA Tammy Abraham arriva a Roma

Roma-Fiorentina, probabili formazioni

Salvo sorprese dell'ultim'ora, il tecnico di Setubal non dovrebbe metter mani all'11 sceso in campo a Trebisonda, con Shomurodov confermato unica punta in attesa che il neoarrivo Abraham scaldi i motori. I trequartisti in appoggio saranno quindi Lorenzo Pellegrini (in gol nella partita di Conference League), Mkhitaryan e il ritrovato Nicolò Zaniolo. Mancini e Ibanez saranno i perni della difesa aspettando il rientro di Smalling, mentre a centrocampo sempre il duo Cristante-Veretout.

🔥 Pronti a tornare a sostenere la Roma all'Olimpico in una partita ufficiale? 🔥 I biglietti per #RomaFiorentina

🎟️ https://t.co/9ZhCIjbkKa #ASRoma pic.twitter.com/IbBCL0473V — AS Roma (@OfficialASRoma) August 20, 2021

La "nuova" Fiorentina di Vincenzo Italiano scenderà in campo con un canonico 4-3-3, con Vlahovic davanti a guidare l'attacco in attesa che il suo futuro sia più chiaro sia a lui che alla società. Al suo fianco correranno in posizione d'ala da una parte Gonzalez, che ha fatto intravedere buone cose nelle qualificazioni di Coppa Italia, e il sempreverde Callejon, che prova a rilanciarsi dopo una stagione difficile. Al centro della difesa si schiereranno Milenkovic e Igor, mentre i pali saranno difesi sal solito Dragowski.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonvantura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, N. Gonzalez.