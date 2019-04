Roma, le pagelle: Kolarov disastroso, Mirante sempre lucido

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Subito in volo per alzare la girata insidiosa di Benassi. E, prima di incassare la rete di testa di Pezzella, si distante sul diagonale di Muriel. Meglio del titolare, insomma. Lucido.In campo, già con il Napoli, con l’affaticamento muscolare alla coscia. Ma è l’unico destro a disposizione. Si propone quando può e come può, prima di arrendersi. Dignitoso.Muriel e Simeone lo lasciano spesso sul posto. Fatica ormai contro chiunque. Mezzo riscatto, prima dell’intervallo, chiudendo Milenkovic. Piantato.La linea è in tilt dall’inizio della stagione e non è certo lui la medicina. Mette il piede sul sinistro di Gerson e inganna Mirante. Fatale.Subito ammonito, vaga sulla fascia. Pezzella lo sovrasta per il primo vantaggio viola. In crisi, da tempo Deleterio.Non emerge nell’interdizione e affonda nella costruzione. Il carattere c’è, ma non basta. Sciatto.Passeggia di giorno e anche di sera. Fuori fase e mai in partita. Sbaglia il colpo di testa da 3 punti sulla punizione di Pellegrini. Lento.C’è il suo destro in entrambe le reti giallorosse. Cross per Zaniolo e fotocopia per Perotti. Si sacrifica, rientrando e ripartendo. Sostituito solo perché stanco. Ispirato.Mancini se lo gusta dalla tribuna. Gira di testa da centravanti e inventa da trequartista. Chiude il match, prima di lasciare il posto a Under, sulla destra quando dietro a Dzeko si sistema Pellegrini. Completo.Il gol, con leggera deviazione di Milenkovic, lo premia per l’impegno. Dovrebbe attaccare di più il terzino viola che di professione fa il centrale. Concreto.Meglio nel primo tempo, almeno come partecipazione. Inizia l’azione del gol di Zaniolo e calcia da fuori impegnando Lafont. Ma si pappa, prima del recupero, il gol-vittoria su pennellata di Pellegrini. Legnoso.Entra per Kluivert e si presenta bene. Accelera, attacca e partecipa. Dinamico.Appena mette piede in campo, fuori Santon nella staffetta tra mezzi infortunati, si becca il giallo per proteste. Precipitoso.In campo nell’ultimo quarti d’ora per Zaniolo. Non è ancora pronto e si vede. Frenato.L’obiettivo, alla fine centrato, non perdere il 3° match di fila. Incomprensibile la sostituzione di Kluivert. Il punto non serve a niente. Prudente.