Roma-Fiorentina, la probabile formazione di Mourinho: ballottaggio Kumbulla-Vina. Davanti confermato Zaniolo

José Mourinho tornerà in panchina in campionato contro la Fiorentina, ha scontato i due turni di squalifica in Serie A e finalmente potrà guidare la Roma come è accaduto in Coppa Italia contro il Genoa conquistando il passaggio ai quarti. Ha scelto di non tenere la consueta conferenza stampa pre-partita, un modo per lasciare alta la tensione nella squadra chiamata a fare risultato per restare in scia Champions.

Roma-Fiorentina, la probabile formazione

José dovrà fare a meno di Ibanez squalificato, al suo posto potrebbe giocare Vina e non Kumbulla. A centrocampo è in vantaggio la coppia Pellegrini-Cristante, oppure, il capitano potrebbe essere avanzato sulla trequarti e inserito Matic vicino all'azzurro. Se quest’ultima dovesse essere la soluzione, a farne le spese sarà Zaniolo (improbabile), altrimenti Nicolò giocherà accanto a Dybala, e Abraham sarà la prima punta. Sulle fasce spazio a Celik a destra e Zalewski a sinistra, ma se Mou dovesse optare per l’avanzamento di Pellegrini non è da escludere l'impiego El Shaarawy sulla corsia di sinistra.