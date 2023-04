Roma-Fiorentina femminile si gioca sabato alle 14,30: niente spostamento

Ufficiale: Roma-Fiorentina, gara che potrebbe regalare lo scudetto alla squadra di Spugna, si giocherà sabato pomeriggio con inizio alle 14,30 al Tre Fontane. Nonostante alle 18,00 all'Olimpico ci sia un Roma-Milan non decisivo ma sicuramente importante per la truppa di Mourinho in ottica qualificazione Champions League. La società giallorossa da poco ha aperto alla possibilità di prenotare un biglietto per una gara storica e l'orario è confermato.

NIENTE SPOSTAMENTO

Mettiamo le cose in chiaro: il club dei Friedkin per due volte, e da un poco di settimane a questa parte, aveva chiesto alla divisione femminile o un cambio d'orario - sarebbe stato perfetto alle 12,30 - o anche lo spostamento del giorno della gara. Non solo per quello che è il valore del match, ma anche per una questione organizzativa di alcune componenti della società che si dovranno muovere velocemente dall'Eur al Foro Italico non potendo così assistere a quella sarà una festa che rimarrà nella storia della Roma. Ma, soprattutto, lo aveva chiesto per andare incontro alle esigenze dei tifosi che appena avevano visto il doppio impegnato ravvicinato si erano messi in moto chiedendo una soluzione. Gli incastri televisivi - il match sarà trasmesso in diretta su La7 e su TimVision - hanno fatto sì che la richiesta venisse respinta. Quindi i tifosi giallorossi non hanno possibilità di scelta. O l'una o l'altra partita, anche perché vedere dal vivo entrambe è impossibile.

SOLD OUT SICURO

Nonostante questo il sold out sembra essere sicuro. Ma con un poco di rimpianto, senza dubbio, soprattutto perché molti abbonati dell'Olimpico sono gli stessi che seguono da vicino le ragazze di Spugna. Pronte a scrivere la storia. Pronte a cucirsi lo scudetto sul petto.