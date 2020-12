Roma, finita l'agonia di Pastore: oggi primo allenamento con la squadra

Javier Pastore sorride: oggi è tornato ad allenarsi con la squadra. Il Flaco ha superato uno dei momenti più tormentati della sua carriera cominciato lo scorso anno con un forte dolore all’anca dovuto a un edema osseo che lo ha costretto all’intervento. Operazione che è avvenuta in Spagna lo scorso agosto e che ha comportato la pulizia della cartilagine in artroscopia con l'innesto di cellule staminali.

Dopo mesi di terapie e riabilitazione, Pastore è tornato in gruppo per la prima volta oggi, un piccolo passo verso l’impiego in campo. Fonseca, infatti, lo scorso anno lo ha utilizzato con continuità nella prima parte del campionato impiegandolo titolare per sette volte consecutive tra Serie A ed Europa League. Tra qualche giorno la prima convocazione e magari il rientro in campo con un club che ha creduto nelle sue potenzialità nonostante gli infortuni.

