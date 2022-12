Roma, si chiude il ritiro in Portogallo: 3-0 al Waalwijk e la squadra torna a convincere

La Roma torna a convincere e dopo la prima (pessima) amichevole persa contro il Cadice, l’ultima disputata in Portogallo con il Waalwijk lascia segnali positivi. I giallorossi vincono 3-0 in gol Abraham, El Shaarawy e Zaniolo. La squadra sembra muoversi meglio, con più decisione e convinzione. Mostra un gioco più fluido e divertente, va spesso all’arrembaggio e non ha paura di esporsi. Ecco perché il tecnico ha schierato per 45 minuti la difesa a quattro (è rientrato Rui Patricio) formata da Celik, Kumbulla, Ibanez e Zalewski. Il risultato è che i movimenti in attacco sono stati più convincenti grazie al 4-2-3-1, forse anche per merito dell’avversario di basso calibro (decimo in Eredivise). Qualche difficoltà in fase difensiva, alcune ripartenze velenose hanno messo in difficoltà i centrali. La partita si è sbloccata nel giro di due minuti con Abraham che mette a segno una palla di El Shaarawy a scavalcare la difesa. Tammy è apparso padrone del reparto, più sereno nel gestire i palloni come quello nel secondo tempo quando si è trovato da solo davanti al portiere e, invece di tirare, ha allargato per Zaniolo che aveva lo specchio libero.

Nicolò nei primi 45 minuti ha giocato esterno a destra, forse il ruolo che lo esalta di più perché gli permette di sfoggiare la sua fisicità nelle incursioni. È lui che nell’azione del secondo gol serve al centro dell’area El Shaarawy dopo aver saltato anche il portiere, il Faraone non ha dovuto far altro che spingere la palla in porta di piatto. C’è stato anche il tempo per un palo di Zalewski che dopo il Mondiale sembra essere tornato rigenerato. Nella ripresa Mourinho torna alla difesa a tre (orfana di Smalling per infortunio) composta da Mancini, Kumbulla e Ibanez, sulle corsie tornano Karsdorp e Spinazzola mentre a centrocampo Bove e Cristante. Davanti sempre Zaniolo e Abraham coadiuvati da Pellegrini. Al 60’ altri cambi (entrano Camara, Shomurodov e Volpato). A un quarto d’ora dalla fine Kumbulla fa un fallo in area su Kujpers, sul dischetto va Seuntjens che colpisce la traversa. Termina così il ritiro in Portogallo, questa sera la squadra rientrerà a Roma e da domani comincerà la preparazione in vista della ripresa del campionato.

Roma-Waalwijk 3-0, il tabellino

ROMA (4-3-2-1): Rui Patricio (Boer 79'); Celik (Mancini 46'), Kumbulla, Ibanez (Vina 60'), Zalewski (Spinazzola 46') ; Matic (Cristante 46'), Pellegrini (Volpato 60'), Bove (Camara 60'); El Shaarawy (Karsdorp 46'), Zaniolo (Shomurodov 60'); Abraham.

All.: Mourinho.

A disp.: Svilar, Boer, Karsdorp, Smalling, Spinazzola, Vina, Cristante, Shomurodov.

WAALWIJK (5-4-1): Pereira; Nieuwpoort (46' Bakari), Adewaye, van den Buijs; Lelieveld (46' Augustijns), Oukili (61' Seuntjens), Anita (61' Felida), Clenant, Latonda; Jozefzoon (61' Kujpers), Vroegh (46' Bel Hassani).

A disp.: Vaessen, Gaari, Wouters, Bierigh, Lokesa.

All.: Oosting

Arbitro: Brazao. Assistenti: Sancho-Viegas. IV Uomo: Salema.

Marcatori: Abraham 3' (R), El Shaarawy 20' (R), Zaniolo 48' (R)

Ammoniti: Bove (R), Seuntjens (W), Cristante (R)