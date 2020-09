Roma, Fienga e Calvo non hanno incontrato De Laurentiis in Lega. Domani tamponi

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha partecipato all’assemblea di Lega di Serie A di ieri da positivo al Covid-19. Alla riunione hanno preso parte anche l’amministratore delegato della Roma Guido Fienga e il responsabile commerciale Francesco Calvo. Immediatamente a Trigoria è scattato l’allarme ed entrambi i dirigenti nella giornata di domani si sottoporranno al tampone. Secondo i protocolli interni della Roma, tutti i componenti del club che lavorano con la prima squadra sono sottoposti a tamponi due volte la settimana. Fienga e Calvo, fanno sapere da Trigoria, non hanno avuto contatti ravvicinati con De Laurentiis ma in ogni caso domani (bisogna aspettare almeno 24 ore) effettueranno i tamponi in modalità drive in. Fienga non è stato a pranzo con De Laurentiis, ma ha parlato con l’avvocatoo Chiovelli che, a differenza di De Laurentiis, è negativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA