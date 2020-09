Roma, Fienga e Calvo negativi al Covid ma restano in isolamento. Lunedì nuovo tampone

L’amministratore delegato della Roma Guido Fienga e il responsabile commerciale Francesco Calvo sono risultati negativi ai tamponi Covid-19. Entrambi sono entrati in contatto (non diretto) con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis risultato positivo al Covid e trasportato ieri in ambulanza nella Capitale assieme alla moglie, anche lei contagiata. I due dirigenti avevano preso parte mercoledì scorso alla riunione di Lega a cui era presente anche il presidente del azzurro nonostante avesse manifestato segnali evidenti di contagio. Fienga e Calvo rimaranno in isolamento fino a lunedì quando eseguiranno il secondo test, se questo dovesse dare nuovamente esito negativo allora saranno liberi di terminare la quarantena.

