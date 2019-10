Roma, Fienga: «Abbiamo subito le scelte di Totti e De Rossi. Nessun contatto con nuovi investitori»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si svolta nel pomeriggio l’assemblea degli azionisti di AS Roma in cui è stato sottoposto ad approvazione l’aumento di capitale sociale scindibile a pagamento per un ammontare massimo di 150 milioni e l’approvazione di bilancio al 30 giugno 2019. A rispondere alle domande degli azionisti l’amministratore delegato della società Guidoe il vicepresidente Mauro. Temi caldi quello della costruzione del nuovo stadio, ma anche le sponsorizzazioni, i calciatori che non hanno reso, investimenti futuri, possibili nuovi investitori e sull’addio di Totti e De Rossi. Su quest’ultimo punto l’adha spiegato: «La società ha subito le loro scelte, non le ha prodotte. Da un punto di vista manageriale è doveroso lavorare sullo sviluppo della società con le persone ingaggiate. Totti è sicuramente è uno dei giocatori più importanti della storia della Roma, continua a essere uno dei nostri eroi, gli vogliamo bene, ma non fa più parte del gruppo della Roma e non possiamo tenerne conto. Rispettiamo la sua scelta. Se un giorno si volesse riavvicinare…».Fienga, poi, non smentisce l’interesse di nuovi investitori nel club, ma precisa: «L’azionista (Pallotta ndc) al proprio interno ha sempre analizzato la possibilità di rafforzare la propria posizione se questo aggiunge valore al progetto della Roma. La due diligence, però, viene fatta sull’equity dell’azionista stesso, il club, dunque, non ha avuto contatti con l’investitore. Il presidente Pallotta continua a confermarci la volontà di seguire lo sviluppo della società». E a proposito di crescita, Fienga spiega la strategia che seguirà il club nei prossimi mesi: «Il business plan da quando c'è la proprietà americana, ha l’obiettivo di aumentare la competitività della rosa in relazione alla crescita del fatturato. L’idea di intervenire sul mercato più di quanto riusciamo a coprire è perché crediamo di riuscire a valorizzare i calciatori. Dissento sull’idea che questo abbia indebolito la squadra nel tempo perché i risultati non dicono questo. Certamente può non dare stabilità, ma sta nella dinamica tipica di uno sviluppo del genere, soprattutto se gestita in concomitanza dei paletti del FFP. I nostri ricavi da un punto di vista commerciale sono cresciuti. Quelli da sponsorizzazione hanno fatto progressi importanti. Lo sforzo sta continuando anche per nuovi partner che prendano il posto di altri a cui abbiamo rinunciato per decreti legislativi. Tutti gli sponsor che si sono affiancati a noi negli ultimi due anni sono marchi internazionali e questo conferisce valore al brand Roma. La strategia è quella, ma accompagnata da una nostra azione che prevede una crescita di ricavi propri per compensare a una minore attività di mercato e raggiungere l’equilibrio patrimoniale». Chiusura sui: «Siamo abbondantemente sopra il Milan che sulla parte tecnica ha 13 milioni. La Roma ha compiuto passi importanti nel mercato italiano e siamo secondi dopo la Juventus. Lo sponsor Nike è un contratto che ha un’estensione di 10 anni, riteniamo che abbia un valore superiore e questo ci spinge a rinegoziare».Ad occuparsi del progetto nuovoè il vicepresidente Mauro. Nessuna data certa sul termine dell’iter, ma c’è positività che questo possa concludersi in tempi stretti: «Si continua a lavorare sul documento di convenzione urbanistica, non so dare dei tempi, abbiamo registrato un positivo intento ad arrivare ad una conclusione a breve. Si stanno esaurendo le tematiche da discutere, restiamo ottimisti che in tempi relativamente brevi si potrà concludere l’iter amministrativo».