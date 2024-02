Venerdì 23 Febbraio 2024, 06:21 - Ultimo aggiornamento: 07:20

Roma-Feyenoord finisce 1-1 anche dopo i supplementari: la squadra di De Rossi vince ai rigori. Le pagelle

SVILAR 8

KARSDORP 5

MANCINI 7

LLORENTE 6

SPINAZZOLA 6

CRISTANTE 6,5

PAREDES 6,5

PELLEGRINI 7,5

Reattivo nel negare a Gimenez il raddoppio che avrebbe fatto cadere l'Olimpico in uno psicodramma dopo appena 12 minuti. E ai rigori si esalta, parandone due. È l'uomo copertina.L'errore in uscita sul vantaggio del Feyenoord è il solito ma diventa letale perché apre un buco a destra dove Hartman s'infila e fa partire il cross del patatrac. Non contento, per poco non concede il bis: stavolta è la lettura in uscita ad essere sbagliata e Hartman va vicino a propiziare il raddoppio olandese. Ha un buon pallone sul finire del primo tempo ma lo spedisce alle stelle.De Rossi lo inverte rispetto al solito con Llorente, per occuparsi da vicino di Gimenez. Inizialmente il messicano gli scappa via in un paio di occasioni. Una volta che gli prende le misure , regala certezze al reparto e partecipa anche in fase di costruzione.Non grandi errori ma sempre quel senso d'insicurezza che ti fa sperare che il rientro in pianta stabile di Smalling sia dietro l'angolo. Costretto a uscire nel finale per un colpo alla testa.Un paio di discese, un'ammonizione e poco altro. Si spegne al 60' ma rimane in campo per 105 minuti.Ok, sbaglia qualche pallone ma è ovunque. Bravo anche a sganciarsi in avanti. Cala nel secondo tempo, altrimenti sarebbe un marziano.Parte più piano rispetto al solito ma quando la squadra comincia a sentire la fatica, la prende per mano.

In serata di grazia. Prima scaccia via i fantasmi che già aleggiavano sull'Olimpico dopo la rete di Gimenez con un gol bellissimo da fuori area. Poi regala palloni su palloni ai compagni, interrompendo spesso e volentieri anche le avanzate del Feyenoord. Stremato e leggermente acciaccato esce a metà ripresa.

DYBALA 5,5

LUKAKU 5

EL SHAARAWY 6

CELIK 5,5

AOUAR 6,5

NDICKA 6,5

ZALEWSKI 6,5

BALDANZI 6

ANGELIÑ0 6

Nel primo tempo spumeggiante della Roma manca soltanto lui. Si fa notare per uno stop del pallone che fa partire un «ooohhh» di ammirazione di tutto lo stadio. Aumenta i giri nella ripresa, ma alla fine non incide.Nel primo tempo il lavoro che fa è oscuro ma prezioso. Si perde invece nella ripresa per riaccendersi nell'ultimo minuto dei supplementari, quando va vicino al gol due volte. Poi nella serie dei rigori, ne sbaglia unoL'anticipo su Nieuwkoop è di quelli letali visto che il pallone sbatte sulla spalla di Gimenez e finisce in rete. Meno brillante rispetto al solito anche se poi serve la palla che libera Pellegrini e nella ripresa, più compassata, le accelerazioni che accendono l'Olimpico sono sempre le sue.Stessi brividi vissuti con Karsdorp. Appena entrato si fa scappare Hartman , fortuna vuole che Mancini chiuda il passaggio per Ueda.Buon approccio e segna il rigore.Entra al posto di Llorente. Salva su Ueda nel supplementare.Così e così nei supplementari ma segna il penalty decisivo.L'ultima carta del mazzo, per provare a evitare i rigori. Ci prova ma scivola sul più bello.

Doveva entrare prima.

DE ROSSI 7