Roma-Feyenoord, Dybala: test positivo. L’appello della Curva: “Portate una bandiera allo stadio”

Pollice in sù, Paulo Dybala c’è. I dubbi della vigilia di José Mourinho sono stati fugati questa mattina dopo lo stress test a cui si è sottoposto l’argentino. Paulo non ha dato segnali di cedimento, il dolore all’adduttore della coscia destra non si è riacutizzato e lui ha dato al sua disponibilità a giocare la gara contro il Feyenoord valida per l’accesso alle semifinali di Europa League. Adesso è tutto nelle mani del portoghese che dovrà scegliere la formazione migliore da schierare, ma appare difficile che questa non comprenda la Joya. Considerando che i giallorossi hanno due gol da recuperare senza incassarne, il suo apporto può risultare determinante. Se partirà titolare, resterà in panchina uno tra Matic e Wijnaldum, la scelta potrebbe ricadere sul serbo. In attacco è in vantaggio Belotti su Abraham, mentre in difesa Llorente potrebbe essere preferito ad Ibañez. All’Olimpico sono attesi circa 67mila romanisti e la Curva Sud ha pubblicato un appello su alcune pagine social: «Porta una bandiera! Canta i cori della Sud! Lascia il telefono in tasca! Tutto lo stadio! Fuori la voce!». L’obiettivo è creare un’atmosfera che intimidisca l’avversario.

Roma-Feyenoord, le probabili formazioni: Dybala, oggi test decisivo. Belotti in vantaggio su Abraham

Nuovo sponsor: gioielli brandizzati AS Roma

Prosegue la ricerca del club nel trovare nuove fonti di guadagno. Tra gli sponsor della società si è aggiunto Nove25 che ha creato una collezione di gioielli dedicati all’As Roma. Una collaborazione esclusiva che permetterà ai tifosi di esprimere in maniera iconica ed elegante la fede per il club. Si tratta di un brand italiano con una riconosciuta spinta creativa nell’ambito della gioielleria. Anelli, bracciali, collane: tutti i prodotti rievocano i simboli storici dell’AS Roma e sono rifiniti nei dettagli con la massima cura, creando una commistione perfetta tra raffinatezza e amore per i colori giallorossi. I gioielli sono realizzati in argento di alta qualità e manifattura artigianale, con design unici dei tratti distintivi più amati dai giallorossi: il logo AS Roma, il Lupetto del 1978 disegnato da Piero Gratton e lo stemma “ASR” utilizzato dal 1933.