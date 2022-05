Roma-Feyenoord, boom di ascolti su Sky e Tv8 con 4 milioni e 503 mila spettatori mesi

Un trionfo. Il calcio italiano che torna a vincere una coppa europea 12 anni dopo l'Inter del Triplete (e anche allora lo stratega era nientepopodimeno che José Mourinho) grazie alla Roma - 1-0 al Feyenoord a Tirana con il gol di Zaniolo - ha avuto un boom di ascolti su Sky e TV8. La finale di Conference League ha raccolto un’audience media complessiva di 4 milioni 503 mila spettatori medi, con il 22,1% di share (oltre 9 milioni di spettatori unici).In particolare, un milione 199 mila spettatori medi (con il 5,9% di share) hanno seguito il match su Sky (live dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K), facendo registrare il miglior risultato stagionale per un match di calcio su Sky, se si considerano anche Serie A, Champions ed Europa League. Alla stessa ora, sono stati 3 milioni 304 mila gli spettatori medi (con il 16,2% di share) che hanno visto la partita su TV8, che grazie a questi numeri è stato il canale più visto della serata in tv. Non solo. Da segnalare anche gli ottimi ascolti degli studi pre e post match su Sky e TV8, live da Tirana. Il pre partita, dalle 20, è stato seguito da un milione 24 mila spettatori medi (306 mila su Sky e 718 mila su TV8), mentre il post gara, trainato dalla vittoria della Roma, fino a mezzanotte ha raccolto due milioni 340 mila spettatori medi (685 mila su Sky e un milione 655 mila su TV8). Trionfo anche sui social. Perché il match Roma-Feyenoord ha generato un totale di 2,9 milioni di interazioni sui social posizionandosi come primo contenuto della giornata e primo di tutta la stagione dell'Europa League e della Conference League. È stata Instagram a generare più interazioni (1,8 milioni pari al 62%), seguito da Twitter (28%) e Facebook (11%).