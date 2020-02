Roma, 6 travolgente: tris della Bonfantini, anche il Verona finisce ko

Il numero della settimana, per la Roma femminile, è il sei. Sei, come i gol rifilati nei quarti di coppa Italia al San Marino sabato scorso. Sei, come i gol rifilati al Verona questo pomeriggio in campionato. Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la formazione di Betty Bavagnoli. 6-0 al “Tre Fontane” contro una formazione, quella clivense, che non riesce a venire fuori dal momento negativo. Oltre il risultato c’è da sottolineare una prestazione fatta di attenzione sin dal primi minuti di gioco. E soprattutto di quel cinismo sotto porta che è spesso mancato alle giallorosse. In vetrina ci va Agnese Bonfantini, che realizza non solo la sua prima tripletta con la casacca della Roma addosso, ma sigla anche il 100esimo gol nella massima serie per le capitoline. Un pomeriggio da incorniciare per la giovane attaccante che s’è portata il pallone a casa.

C’è stata gloria anche per capitan Bartoli che ha aperto le marcature, per Hegerberg e per la brasiliana Andressa che ha conquistato e realizzato il calcio di rigore del momentaneo 5-0. La Roma ha dimostrato compattezza e grande dinamismo. Il Verona, oggettivamente, è stato poca cosa. Ma una vittoria così ci voleva. Anche perché, nel prossimo turno, si andrà in Emilia ad affrontare il Sassuolo. Sarà una partita completamente diversa da quella vista oggi e che potrebbe indirizzare la stagione della squadra di Bavagnoli. La prossima sarà una delle settimane più importanti dell’anno.



Proprio la Fiorentina ha battuto 2-1 le neroverdi di Piovani. Una vittoria maturata nei minuti finali per la squadra di Antonio Cincotta che risponde così all’affermazione in trasferta del Milan. Botta e risposta nel primo tempo tra Guagni e Dubcova. Poi nel finale è arrivata la zampata di Thoghersen che permette alla Fiorentina, davanti al presidente Commisso presente in tribuna, di rimanere al secondo posto in classifica.



Il Milan arriverà appaiato al big match della prossima settimana. La formazione di Maurizio Ganz, dopo un primo tempo al di sotto delle aspettative, supera 4-0 in trasferta il Tavagnacco. Apre la partita il gol di Tucceri al 55’. Poi ci pensano Giacinti su rigore, Thorvaldsottir e Tamborini a fissare il risultato.



Nelle altre partite di giornata arrivano due vittorie in trasferta. La Florentia ha espugnato 4-1 il campo della Pink Bari con gol di Martinovic, Imprezzale e la doppietta di Nilsson. Inutile per le pugliesi il momentaneo vantaggio di Piro. L’Empoli invece ha battuto 3-0 l’Orobica grazie a Giatras, Prugna e Hjohlman.



Domani occhi puntati sul posticipo che chiuderà la giornata. Il derby d’Italia Juventus-Inter.

