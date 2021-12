Roma femminile, ufficiale il colpo di mercato: arriva Emilie Haavi

Colpo della Roma femminile: è ufficiale infatti l'ingaggio da parte delle giallorosse di Emilie Haavi, 29 anni, centrocampista dalle spiccate qualità offensive, che arriva dall'LSK Kvinner, formazione del massimo campionato norvegese. Il neo acquisto ha firmato un contratto fino al 2023. «La Roma è un grande club con un'importante tradizione e grandi ambizioni, per questo ho deciso di volerne far parte» ha spiegato la calciatrice ai canali ufficiali del club. Un innesto di spessore, per una squadra che è al secondo posto in classifica alla fine del girone d'andata e che punta decisamente a prendersi la qualificazione alla prossima Champions League. «L’abbiamo scelta per la sua grande esperienza e per la capacità di unire qualità e quantità, è una giocatrice duttile che può ricoprire diversi ruoli. Arriva nel momento giusto per rinforzare la nostra rosa e per aiutarci ad essere protagoniste in una stagione sempre più competitiva» ha spiegato invece Betty Bavagnoli. La nazionale norvegese può giocare sia come interno che esterno di centrocampo. Indosserà la maglia numero 11.

I numeri. Haavi nel campionato norvegese ha collezionato 305 presenze e messo a segno 156 reti. Sono 90 invece le presenze con la maglia della propria nazionale e 16 i gol all'attivo. Ha partecipato, inoltre, a tre Mondiali e a due campionati europei. Spugna, insomma, può sorridere.