Roma femminile, ufficiale il colpo: c'è la firma di Kollmats

Serviva un difensore, dopo l'addio di Swaby. E Betty Bavagnoli non si è fatta trovare impreparata. La Roma infatti ha appena ufficializzato un nuovo colpo di mercato: arriva alla corte di Alessandro Spugna la svedese Beata Kollmats, 29 anni, prelevata dal Göteborg/Häcken, che ha firmato un accordo fino al 30 giugno del 2023. Nel giorno della strepitosa vittoria in rimonta contro l'Empoli, un'altra notizia importante in casa giallorossa. Adesso il mercato sembra davvero chiuso, anche se, qualora capitasse l'occasione, la società potrebbe sfruttarla per rendere ancora più competitiva la rosa per cercare di mantenere vivo il sogno Champions League. Al momento la Roma ci è dentro.

ESPERIENZA INTERNAZIONALE

Kollmats è stata fino a poco tempo fa la capitana della formazione svedese. E nella stagione in corso ha messo a referto quattro presenze nella massima competizione europea. Giocatrice esperta dal profilo internazionale insomma. Quello che serve a questa squadra per alzare l'asticella. «Sono onorata di entrare a far parte della Roma», ha spiegato Kollmats ai canali ufficiali del club. «La Roma punta a raggiungere grandi traguardi e io voglio far parte di quest’avventura. Penso di poter crescere molto qui e allo stesso tempo spero di poter aiutare la squadra con la mia esperienza».