Roma femminile, ufficiale l'arrivo del portiere Emma Lind

Colpo della Roma Femminile che, dopo aver ceduto Rachele Baldi al Napoli, copre immediatamente il buco che si era creato in porta. E' ufficiale infatti l'arrivo di Emma Lind: la calciatrice, prelevata dal Rosengård, ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2023. Potrebbe esordire già sabato contro l'Empoli in campionato, visto che Camelia Ceasar è positiva al Covid e non dovrebbe riuscire a negativizzarsi.

«Non vedo l’ora di conoscere la cultura del calcio italiano e di far parte di un campionato che sta esprimendo tutto il suo potenziale», ha dichiarato Lind ai canali ufficiali giallorossi. «Spero di poter contribuire con l’esperienza maturata in altri campionati. Ovviamente sono qui per vincere partite e titoli».

«È un portiere dalle grandi qualità, sia umane che tecniche. Contiamo molto su di lei e sulla sua esperienza» ha invece commentato Betty Bavagnoli.

Campionato, si avvicina l'Empoli

Intanto sabato la Roma tornerà in campo contro l'Empoli nella prima giornata del girone di ritorno. Saranno molte le assenze per Spugna - ancora positivo e che probabilmente non sarà in panchina - che non potrà contare su Ceasar, Borini, Soffia e Bernauer, in isolamento domiciliare. Sono tanti i problemi soprattutto dietro, visto che anche Bartoli non ci sarà dopo l'infortunio rimediato nella gara di Supercoppa contro il Milan. Dovrebbe rientrare invece Linari.