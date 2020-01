Roma femminile, trattativa in chiusura per il difensore centrale Ekroth ex Juventus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mancano solamente i dettagli. Ma sembra ormai in dirittura d'arrivo la trattativa che permetterà alladi avere in rosaDifensore centrale, nella passata stagione alla Juventus, la società giallorossa ha deciso di puntare su di lei dopo il grave infortunio accorso a Di Criscio - rottura del legamento crociato - nella gara contro l'Inter. Ekroth, 30 anni, in estate era tornata al Djurgarden dopo aver vinto campionato e Coppa Italia con la maglia bianconera. Proprio nella finale di Coppa contro la Fiorentina, era stata decisiva segnando il gol che è valso la vittoria. Manca solamente l'ufficialità dell'accordo che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Un innesto importante perche potrà contare sulla sua esperienza per cercare di avvicinare la testa della classifica e soprattutto per raggiungere almeno il piazzamento in Champions League. Obiettivo minimo della stagione.