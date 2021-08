La Roma in viaggio verso Tolosa: domani sfida al Psg

Martedì 3 Agosto 2021, 16:43

È partita alla volta di Tolosa la Roma Femminile. Domani alle 18, le ragazze allenate da Alessandro Spugna, saranno impegnate nel torneo internazionale Amos Women's French Cup: avversaria della semifinale il Psg. Le altre due squadre che prenderanno parte all'attesa manifestazione sono Bayern Monaco e Lione.

È la prima volta che la Roma viene invitata ad una competizione così importante. E poco importa se si tratta di calcio d'agosto: la cosa fondamentale è esserci. Quello di domani sarà il secondo impegno ufficiale della stagione dopo la prima amichevole contro il Napoli giocata domenica scorsa. È arrivata una vittoria: uno a zero con rete, in pallonetto su assist di Bernauer, di Bendetta Glionna.

Le parole di Spugna

«Chiederò alle ragazze di vivere una bellissima esperienza, perché abbiamo la fortuna di poterci confrontare contro delle grandi realtà europee: la prima sarà il Paris Saint-Germain, poi Lione o Bayern Monaco. Chiederò di andare a giocare con coraggio, di provare a fare quello che sappiamo fare e poi vedremo cosa riusciremo a raccogliere. Sono partite in cui si alza l’asticella, quindi ben vengano in questo periodo della stagione». Ha commentato così il tecnico giallorosso le sfide dei prossimi giorni. Sapendo che il livello è veramente altissimo.

Le convocate

Alessandro Spugna ne ha portate 21. Ancora assente Lazaro che lavorerà in città, non c'è nemmeno Andressa, in vacanza, dopo le Olimpiadi con il suo Brasile. Dentro tutte le nuove: da Di Guglielmo, a Pirone, e passando per Glionna. Al gruppo sono aggregate anche diverse ragazze che fanno parte della Primavera Campione d'Italia di Fabio Melillo.