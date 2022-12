La Roma e Spugna ancora insieme: ufficiale il rinnovo fino al 2024

Era nell'aria, adesso è anche ufficiale: Alessandro Spugna ha rinnovato il proprio contratto con la Roma femminile fino al 2024. Non poteva essere altrimenti visti i risultati ottenuti dal tecnico piemontese fino al momento, con una vittoria della Supercoppa Italiana, il primo posto in classifica in Serie A, e i quarti di finale di Champions League che si giocheranno a marzo - si spera all'Olimpico - con le giallorosse che conosceranno la propria avversaria il prossimo 10 febbraio.

Spugna è in carica dall'estate del 2021 e ha preso il posto di Bavagnoli, che aveva appena conquistato la Coppa Italia nella finale contro il Milan, che ha deciso di passare dietro la scrivania e dirigere così le operazioni con un compito diverso. «Ringrazio il Club per questo rinnovo, sento grande fiducia nei miei confronti. Sia io sia la società vogliamo continuare il percorso di crescita iniziato nella scorsa stagione e che ci sta regalando grandi soddisfazioni» ha detto il tecnico ai canali ufficiali del club, che poi ha continuato: «Con molta ambizione vogliamo raggiungere obiettivi straordinari, per questo motivo darò tutto me stesso affinché i nostri desideri si realizzino».

«Il rinnovo di Alessandro è la naturale conseguenza di un percorso fino ad ora portato avanti con grande attenzione e professionalità, confortato anche dagli ottimi risultati sul campo». «Ha dimostrato grande passione, competenza e ambizione, mettendosi a disposizione di un Club che vuole raggiungere grandi obiettivi». Questa invece la Head of Women's Football Betty Bavagnoli.