Roma femminile, il sorteggio è fortunato: pescato lo Sparta Praga

Sarà Sparta Praga-Roma. Con la sfida d'andata in Repubblica Ceca e quella di ritorno al Tre Fontante. La squadra di Spugna è stata decisamente fortunata, perché nell'urna delle teste di serie del ranking c'erano pure Psg, Bayern Monaco, Arsenal e Real Madrid. Evitati quindi tutti gli squadroni. E la sensazione è che le giallorosse se la possano giocare per accedere alla fase a gironi della Champions League. Le qualità ci sono, ampiamente dimostrate nel confronto in Scozia prima contro il Glasgow e poi contro il Paris FC. Le sfide d'andata si giocheranno - in attesa del calendario - tra il 20 e il 21 settembre. A Roma invece si scenderà in campo tra il 28 e il 29. Un mese che potrebbe regalare un sogno alla squadra dei Friedkin, che dopo aver debutatto con vittoria sul campo del Pomigliano in Serie A, adesso aspetta in casa il Milan dopo la sosta per la Nazionale di Milena Bertolini. In giro per il Mondo, in questo momento sono ben 15 le giallorosse. Un ulteriore segnale che il livello quest'anno è davvero alto.