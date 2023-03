Roma Femminile, inizia la corsa allo scudetto: c'è la Fiorentina. Spugna: «Sono 8 finali»

Inizia la corsa allo scudetto. La Roma femminile di Spugna domani pomeriggio - fischio d'inizio alle 18 - sarà impegnata contro la Fiorentina in trasferta nella prima delle 8 sfide rimanenti. La squadra giallorossa parte con un vantaggio di otto punti sulla Juventus, un bel bottino, un tesoretto da difendere per cercare di strappare il tricolore dalle maglie bianconere. Sì, prima la Fiorentina e poi il Barcellona, martedì prossimo all'Olimpico in Champions League. Forse il pensiero ci sarà, ma il tecnico alla vigilia l'ha voluto scacciare.

«Sono 8 finali, contro squadre che hanno chiuso tra le prime cinque ed è per questo che nessuna sfida sarà facile. Inoltre, la Fiorentina - ha spiegato Spugna - ha avuto il tempo per preparare quella che è la poule scudetto». «Ci aspetta un match difficile, contro una formazione che sì abbiamo battuto due volte in campionato, ma che non possiamo sottovalutare e non possiamo abbassare la guardia. Dobbiamo essere concentrate così come abbiamo fatto sabato scorso in Coppa Italia».

ZERO TURNOVER

La Roma non farà turnover. Qualche cambio ci dovrebbe essere rispetto alla gara di Coppa contro il Milan, ma niente che possa stravolgere la squadra. Di sicuro non ci sarà Bartoli, alle prese con una distorsione alla caviglia. Al suo posto, dopo l'infortunio, spazio a Di Guglielmo dal primo minuto che ha assaporato già il ritorno in campo. Giocherà a destra in difesa insieme a Linari, Wenninger e Minami. In mezzo al campo Greggi, Giugliano e con la possibilità di vedere dal primo minuto anche Losada per dare un turno di riposo ad Andressa. Davanti Giacinti in mezzo, con Glionna da un lato e Haavi dall'altro.

OBIETTIVO 30MILA

Martedì come sappiamo la Roma ospiterà all'Olimpico il Barcellona nei quarti di finale d'andata di Champions League. L'obiettivo è quello di arrivare almeno a 30mila persone presenti. E questo non è poi così lontano, visto che al momento i tagliandi staccati sono 25mila. Mancano pochi giorni all'evento più importante della storia giallorossa fino al momento. Che presto, però, potrebbe diventare il secondo. C'è sempre uno scudetto da conquistare.