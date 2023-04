La Roma femminile batte il Milan 3-1: a segno Linari, Glionna e Haavi. Lo scudetto è vicinissimo

«Vinceremo il tricolor». Il sabato della Roma si chiude con il coro dei tifosi del Tre Fontane. Le giallorosse battono il Milan 3-1, e vedono da vicino lo scudetto. Tornano otto i punti di vantaggio sulla Juventus, con sei giornate alla fine del campionato. Sì, la vittoria è davvero ad un passo e la sensazione è che manchi davvero pochissimo. Anche perché, questa Roma, non conosce ostacoli. La tanto temuta stanchezza di Spugna, dopo il doppio confronto contro il Barcellona, s'è vista solamente nel finale, quando la squadra ha gestito la partita dopo averla lucchettata. Per il resto è stata la solita Roma, padrona del campo, che ha aperto presto il match, che lo poteva chiudere nel primo tempo, ma che c'è riuscita solamente nella ripresa. Insomma, una grande squadra.

MILAN DEMOLITO

E' finita 3-1, come detto. Lo stesso risultato del ritorno della semifinale di Coppa Italia di due settimane fa. Questa volta però la rete non è arrivata in pieno recupero, quella che ha fissato il finale, ma molto prima, e ci ha pensato Haavi, che ha scaricato una lavatrice alle spalle di Giuliani dopo la sponda di Linari. E' stata proprio l'ex Atletico Madrid ad aprire il match, facendosi trovare pronta, sul secondo palo, dopo 7 minuti, sul tocco di Bartoli che ha allungato il corner battuto da Giugliano. Il Milan sembrava cotto, anche perché Glionna ha avuto l'occasione per raddoppiare, ma è stata Vigilicci a ristabilire la parità prima dell'intervallo sfruttando la respinta - con miracolo annesso - di Ceasar.

DECIDE GLIONNA

A inizio ripresa, dopo 5 minuti, la Roma ha trovato il gol che ha indirizzato in maniera definitiva l'incontro di oggi. Con Benedetta Glionna, al secondo gol in campionato - l'altro contro l'Inter - che su calcio di punizione ha piegato le mani a Giuliani. Una Giuliani che prima aveva fatto la frittata toccando il pallone con le mani fuori dall'area e, per completare l'opera, ha deciso di farsi trovare poco pronta sulla conclusione dell'attaccante giallorossa. La Roma ha ringraziato e si è tranquillizata. Prima di chiuderla come detto con Haavi. Sì, lo scudetto è vicinissimo.