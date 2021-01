Roma Femminile, che colpo di mercato: arriva Elena Linari dal Bordeaux

Colpo di mercato della Roma Femminile. Anzi, un colpaccio. Elena Linari è pronta a vestirsi di giallorosso. Il difensore della Nazionale azzurra ha trovato l'accordo per rescindere il contratto con il Bordeaux e si legherà alla formazione di Betty Bavagnoli fino al 2022.

Il ritorno in Italia

Linari quindi torna in Italia, dopo due stagioni all'Atletico Madrid - dove adesso c'è l'altra toscana Alia Guagni - e sei mesi in Francia. Convinta dal progetto giallorosso dove trova Giugliano e Bartoli, sue compagne di Nazionale e che sicuramente l'aiuteranno nell'ambientamento con il suo nuovo club. Le offerte per lei non mancavano in questa finestra di mercato, ma il richiamo dell'Italia ha fatto la differenza. La Roma quindi c'è. E fa le cose sul serio nonostante in questo momento non viva un periodo di grossa fortuna in campionato. Ma Linari, 26 anni, all'apice della propria carriera, è pronta a dare il suo contributo per un rilancio in classifica.

APPROFONDIMENTI SUPERCOPPA FEMMINILE È la Juve la prima finalista, Roma battuta ai supplementari.... SUPERCOPPA ITALIANA A Chiavari va di scena la Final Four: in campo le "fantastiche...

Guaio Hegerberg

Ieri purtroppo, la Roma ha annunciato che Hegerberg nell'allenamento di venerdì ha riportato la lesione del legamento crociato. Nei prossimi giorni verrà sottoposta ad un intervento chirurgico. Per lei stagione conclusa.

Ultimo aggiornamento: 15:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA