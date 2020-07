Roma femminile, domani prima amichevole contro la Florentia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna in campo la Roma Femminile. E lo farà domani con la prima amichevole dopo il lockdown che ha definitivamente chiuso il massimo campionato. La prima uscita della nuova stagione per le ragazze di Betty Bavagnoli sarà contro la Florentia, altra squadra di Serie A. Si giocherà, a porte chiuse, al Giulio Onesti. Il fischio d'inizio è fissato alle 17.OCCHI SUI NUOVIÈ ovviamente gli occhi di tutti saranno puntati sui nuovi acquisti della Roma: Paloma Lazaro in avanti, e Rachele Baldi tra i pali. Ovviamente Bavagnoli farà girare tutti gli elementi della rosa, così ci sarà spazio anche per Serena Landa, aggregata al gruppo della prima squadra ma che probabilmente farà parte della Primavera di Melillo. Ma questo si vedrà più avanti. In ogni caso c'è emozione per il ritorno in campo dopo oltre 4 mesi di stop forzato. La Roma ha ripreso a lavorare già dal 5 luglio con la preparazione che si è anche spostata per in giorno sulla spiaggia di Ostia.SI RIPARTE DAL 4-3-3La disposizione tattica non si tocca. Bavagnoli ha puntato sul 4-3-3 già nella passata stagione e porterà avanti il suo credo. Ci saranno tutte le big: da capitan Bartoli a Giugliano, passando per Andressa e Bonfantini, una delle più in forma al momento. Alla ripresa del campionato manca meno di un mese (22 agosto) e il banco di prova di domani è importante, perché la Florentia è una buona squadra che si è rinforzata nel corso del mercato, riuscendo anche a tenere in rosa le migliori della passata stagione. Adesso si può dire tranquillamente: si riparte, con obiettivi sempre più importanti.