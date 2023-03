La Roma è in finale di Coppa Italia, ribaltato 3-1 il Milan: decide Losada al 10' di recupero

Alla Roma riesce l'impresa. E per la terza volta di fila la squadra di Spugna è in finale di Coppa Italia. Dopo lo 0-1 di domenica scorsa la Roma vince in rimonta 3-1 al decimo minuto di recupero. E la firma è quella di Losada, entrata da poco in campo, che s'inserisce nel cuore dell'area di rigore e col mancino, al volo, batte Babb. Il Tre Fontane esplode dopo un pomeriggio sulle montagne russe dopo il vantaggio iniziale del Milan con Piemonte, ancora lei, che aveva mandato avanti le rossonere al 31' del primo tempo. Il vantaggio dura poco, perché Andressa, dieci minuti dopo, impatta. Nella ripresa il ribaltone con Giacinti e la zampata della spagnola oltre gli 8 di recupero che erano stati segnalati.

STORIA

La Roma è nella storia: terza finale di fila come detto in quella manifestazione che ha portato il primo trofeo alla squadra giallorossa. Una partita difficile, durissima, contro un Milan ben messo in campo ma che nel secondo tempo non si è mai fatto vedere dalle parti di Ceasar. Che di parate non he dovute fare, visto che sul gol è stata incolpevole. A differenza di Babb che un minuto prima della rete che ha deciso il match si era superata sulla conclusione dal limite di Greggi. Una Roma che ci ha creduto fino alla fine, e lo ha fatto anche in quella che non è stata la migliore prestazione. Sì, le giallorosse hanno messo le tende ma sono state poco lucide in alcune circostanze. Poco male, c'è il tempo per rimettersi in forma nella prossima settimana di lavoro prima della poule scudetto.

POLEMICHE

Non sono mancate le polemiche: con Ganz esplulso per proteste. Gli animi si sono accesi nell'occasione del vantaggio giallorosso, quando Guagni s'è fatta male da sola - problema muscolare - lasciando il pallone ad Haavi al limite dell'area: la norvegese ha continuato servendo Glionna ch ha spararo in porta, Babb ha respinto e Giacinti lì, da due passi, ha ristabilito la parità sul doppio confronto. Le giocatrici del Milan hanno protestato ma per il regolamento è tutto ok. Da lì le proteste sono continuate e dopo qualche minuto Ganz si è accomodato in tribuna. Masticando amaro dopo la rete di Losada che ha deciso il match quando sembrava chiuso con i supplementari pronti. Bello così per il popolo giallorosso. Una vittoria storica.