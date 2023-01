La Roma femminile giocherà all'Olimpico i quarti di finale di Champions League

La Roma femminile giocherà i quarti di finale di Champions League allo stadio Olimpico. La notizia è ufficiale, ed è stata data da capitan Elisa Bartoli con un video apparso sui canali social della società giallorossa. La sfida è in programma tra il 21 e il 22 marzo, e il prossimo 10 febbraio le giallorosse scopriranno la propria avversaria. Non di certo facile: dall'urna infatti uscirà una tra Barcellona, Chelsea e Arsenal.

RITORNO A CASA

La prima parte della massima manifestazione continentale la Roma l'ha giocata al Francioni di Latina. I problemi di illuminazione del Tre Fontane non permettevano altra scelta. Anche perché, l'impianto del Foro Italico è stato oggetto di lavori nel corso della sosta per il Mondiale. Nonostante questo, alla prima partecipazione in Champions, la squadra di Spugna è riuscita a superare il turno, piazzandosi alle spalle del Wolfsburg. Un risultato storico. E questo è il giusto premio anche per una formazione che è prima in classifica in Serie A e che punta anche a vincere lo scudetto.