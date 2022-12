La Roma femminile in Campidoglio: domani Gualtieri incontrerà la squadra

La Roma Femminile, domattina, sarà ricevuta in Campidoglio dal sindaco della Capitale Gualtieri. Un'iniziativa voluta dall'amministrazione capitolina, alla quale parteciperà tutta la squadra di Alessandro Spugna - ci sarà anche Betty Bavagnoli - per complimentarsi con le giallorosse che hanno staccato il pass per i quarti di finale di Champions League, che hanno vinto la Supercoppa Italiana, e che adesso sono anche prime in classifica nel campionato di Serie A. Si parla anche di scudetto, com'è giusto che sia, per una formazione che ha alzato il livello in maniera decisamente importante e che non sembra avere nessuna intenzione di alzare il piede dall'acceleratore.

CONGRATULAZIONI E AUGURI

Sarà anche l'occasione per fare gli auguri alle ragazze che il 22 dicembre giocheranno a Praga l'ultima gara del girone di Champions: una partita ininfluente per la truppa giallorossa che come detto, con il 5-0 sul St. Polten, s'è presa con un turno d'anticipo la qualificazione ai quarti. Il prossimo 10 febbraio la squadra conoscerà l'avversaria, e sarà sicuramente un sorteggio meno bevenolo di quello avuto qualche mese fa. Ma nessuna paura, solo fierezza nell'essere riuscite in una vera e propria impresa. Di quelle che resteranno nella storia.