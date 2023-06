Roma femminile, non solo Kumagai: le ultime su Andressa

La Roma femminile oggi ha annunciato il primo colpo di mercato: un colpaccio a dire il vero, visto che agli ordini di Spugna è arrivata la giapponese Saki Kumagai. Arriva dal Bayern Monaco, dove ha giocato negli ultimi due anni. E in carriera ha vinto 5 Champions League con il Lione e un Mondiale, nel 2011, con la maglia del Giappone. Capitana della nazionale nipponica, raggiunge nella Capitale Minami. «Sono felice di entrare a far parte della Roma e non vedo veramente l’ora di giocare per questo club» sono state le sue prime parole. Negli ultimi anni ha giocato come difensore centrale, ma il suo ruolo naturale è in mezzo al campo, quindi non è stata presa per andare a sostituire Wenninger che ha chiuso ieri la carriera da calciatrice. Lì sono altri i profili che si stanno seguendo.

SITUAZIONE ANDRESSA

In casa Roma, però, tiene banco la situazione relativa al rinnovo di Andressa: la società giallorossa, mercoledì scorso, ha fatto un'offerta ufficiale per il rinnovo alla brasiliana e Bavagnoli sperava di chiudere il tutto prima della finale di ieri di Coppa Italia.

Ma Andressa ha preso tempo, e per il momento non ha dato nessuna risposta. Non è un bel segnale. E il tempo stringe ovviamente, anche perché dal rinnovo passano anche i prossimi innesti dentro la squadra campione d'Italia. Perché al massimo possono essere 3 le extracomunitarie da poter tesserare e al momento la Roma ha tutti gli slot occupati, con la brasiliana, appunto, e le due giapponesi. Dalla decisione della centrocampista offensiva che ha appena chiuso la sua migliore stagione con la maglia della Roma, passano quindi anche quelli che sono i prossimi colpi di mercato. Serve accelerare.