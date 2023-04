Roma batte Juventus 3-2, anche Mourinho esulta al Tre Fontane. Sabato prossimo festa scudetto

Delirio giallorosso. La Roma batte la Juventus 3-2 e adesso è a +11 a 4 giornate dalla fine. Sabato prossimo in casa contro la Fiorentina (al Tre Fontane c'era anche Patrizia Panico, allenatrice delle viola), è pronta la festa scudetto. Sì, ormai non ci sono più dubbi, manca solamente l'aritmetica, che arriverà tra sette giorni.

RIBALTONE

La Roma ha infranto il tabù, e per la prima volta nella propria storia ha battuto in Serie A la Juventus. In rimonta, per ben due volte. Perché le bianconere sono scese in campo cattive, vogliose di rimandare la festa. E sono passate in vantaggio con Bonansea, che s'è bevuta mezza difesa e ha piazzato col mancino alle spalle di Ceasar. Due minuti dopo il primo pareggio: tocco di punta di Giacinti, respinta sui piedi di Andressa, e undicesimo gol in campionato per la brasiliana. Sempre nel primo tempo la Juve è andata di nuovo avanti con un calcio di rigore - assai generoso - ch Caruso ha trasformato. Nella ripresa ci ha pensato Giacinti a rimettere le cose a posto con la botta dal limite e infine la gioia, al minuto 85, con Roman Haug, al rientro dopo l'operazione del mese scorso, che di testa ha sfruttato alla perfezione il cross di Haavi. Lo scudetto sull'asse norvegese.

ANCHE MOURINHO

Al Tre Fontane è apparso anche Mourinho, che per la prima volta da quando è a Roma, ha seguito le ragazze di Spugna. Insieme a lui il fidato Nuno Santos e anche Pinto. Non si è negato alle foto con i tifosi lo Special One, che però, prima dell'inizio del secondo tempo ha abbandonato la tribunetta e si è piazzato dietro la porta difesa dal portiere della Juventus. E da lì ha potuto vedere i due gol segnati nel secondo tempo che hanno ribaltato il match. E hanno regalato due terzi di tricolore alla Roma. Adesso tutto pronto per la festa. Sarà una settimana di preparazione.