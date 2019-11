La Roma Femminile raddoppia: arriva l'americana Jodi Ulkekul

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'altra giocatrice americana arriva alla Roma calcio femminile grazie alla College Life. Si tratta di Jodi Sevim Ulkekul, elemento che farà fare un salto qualità alla squadra di Gigi Colantuoni. «In questo momento - tiene subito a specificare - gioco da difensore destro-sinistro (esterno), ma ho anche giocato in avanti e centrocampo». Jodi è nata a Bellevue Washington il 23 luglio 1997 praticamente già con il pallone al piede. «Ho iniziato a calciare un pallone da quando potevo camminare, ma mi sono ufficialmente unita ad una squadra quando avevo 5 anni».Ragazza dai gusti semplici, oltre a giocare a calcio, ama passare il tempo con la famiglia e gli amici, leggere e bere un caffè in compagnia. Si è appena laureata a maggio alla Gonzaga University di Spokane Washington mentre giocava nella Division One di calcio per quattro anni. Dalla scorsa estate si è unita alle Seattle Sounders Women nel WPSL.«Sono venuta per sfidare me stessa e crescere e inseguire il sogno della mia infanzia: diventare una calciatrice professionista».«Spero di entrare in contatto con una cultura diversa e creare relazioni che mi miglioreranno come persona. Spero anche di accrescere la mia prospettiva e le mie esperienze e di migliorarmi come giocatrice».«Sono una tipa che combatte duramente su ogni palla, che corre e gioca molto. Cerco di combinare le mie capacità tecniche con la mia velocità e forza per superare la mia avversaria».