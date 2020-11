Roma, Pellegrini, Fazio e Santon positivi al Covid-19. Il centrocampista era in campo contro il Genoa

Davide Santon, Federico Fazio e Lorenzo Pellegrini hanno contratto Covid-19. I difensori della Roma e il centrocampista azzurro sono risultati positivi ai tamponi effettuati questa mattina, si tratta del nono, decimo e undicesimo caso di Coronavirus in casa giallorossa. «Ciao a tutti, l’ultimo tampone ha rivelato che anche io sono positivo al Covid-19 e ho iniziato subito la quarantena. Voglio rassicurare tutti, ho qualche sintomo ma sto bene e già da oggi per me scatta il conto alla rovescia per rientrare in campo a disposizione del mister e dei miei compagni!», sono le parole di Pellegrini affidate a un post su Instagram.

Santon è lontano dal campo già dalla scorsa settimana per aver riportato una lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra. Fazio, invece, era in panchina ieri a Genova nella vittoria per 3-1 contro la squadra di Maran. Gli ultimi giocatori della Roma ad aver contratto il Covid sono stati il portiere Pietro Boer e l’attaccante Edin Dzeko. Escono dalla quarantena Diawara e Calafiori che hanno sostenuto le visite di idoneità e sono tornati ad allenarsi a Trigoria.

Ultimo aggiornamento: 23:26

