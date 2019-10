Roma, Fazio: «A Ranieri vogliamo bene, ma con la Sampdoria torneremo a vincere»

Ultimo aggiornamento: 15:32

è sempre più centrale nel progetto didi Pauloche lo ha lasciato in panchina nelle gare contro Lecce e Cagliari. Contro la Sampdoria, invece, il comandante si candida per un posto da titolare: «Ranieri è un allenatore con tanta esperienza nel calcio. Arriva in una squadra che non è andata bene, ma con quell’esperienza che ha lui addosso può dare la motivazione di cui adesso hanno bisogno. Gli vogliamo bene ma lo saluteremo dopo la partita. Prima vogliamo vincere». Accanto a Fazio giocherà il nuovo acquistoportato gli ultimi giorni da Petrachi per rinforzare il reparto: «Viene da un calcio come quello della Premier League che è diverso rispetto a quello italiano che è più tattico. Mancini è giovane e forte. Mi trovo bene con entrambi». Dopo la sosta alla Roma spetterà un: «Sono sfide molto importanti, soprattutto in campionato dobbiamo vincere e prendere i 3 punti. Non dobbiamo far passare troppo giornate senza vittorie rimanendo lontani dai primi posti. L’Europa League? È una competizione bellissima, da non sottovalutare. Ci sono grandi squadre, poi arrivano anche quelle di Champions». Entrambi argentina proprio come Fazio, siachesono stati falciadiati dagli infortuni nell’ultimo campionato: «Diego è tornato la settimana scorsa ad allenarsi con noi. Era da un po’ che non lo faceva, ma adesso poco a poco deve riprendere il ritmo per ritrovare la miglior forma. Il Flaco si sta allenando sempre forte, da quando è qui non è mai stato così in forma. Sta benissimo». In chiusura una: «Mi aspetto di finire la carriera alla Roma. De Rossi? Ci sentiamo sento spesso. Lui sta bene in Argentina, speriamo che vincano contro il River, ma non so se finirà la carriera lì».