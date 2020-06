Roma, Fazio: «I problemi societari non ci hanno distratto. Vogliamo la Champions»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paulo Fonseca è riuscito a isolare la squadra dalle recenti vicissitudini societarie che avrebbero potuto condizionare i calciatori alla ripresa del campionato. A raccontarlo è Federico Fazio in un’intervista a Sky a quattro giorni dalla partita contro Sampdoria: «Abbiamo voglia di ritrovarci in campo, non ci sono state distrazioni. Pensiamo solo a centrare la Champions e all’Europa League». Obiettivi determinanti per il futuro del club indebitato di 124 milioni di euro: «Siamo in tre a lottare per l’Europa che conta, ma ci crediamo fino all’ultima partita. Abbiamo dodici match, sarà una grande sfida». A fare la differenza in campo saranno le motivazioni: «Sono alte, abbiamo voglia di ripartire. Ci siamo allenati a casa e poi a Trigoria, vogliamo sentire le emozioni del ritorno in campo. Siamo tornati tutti meglio di quando torniamo in ritiro dopo le vacanze, non ci siamo fermati e ci siamo allenati quasi tutti i giorni a casa».