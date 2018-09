Roma, confronto animato tra Di Francesco e i senatori per uscire dalla crisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Confrontarsi fa sempre bene. Farlo con chi, grazie a qualche anno in più sulla carta d’identità (e militanza nella Roma) gode di un’esperienza e spesso di una personalità più spiccata all’interno del gruppo, può rivelarsi sinonimo d’intelligenza. Perché se ci sono dei problemi, inutile tenere i ‘musini’ di spallettiana memoria. Si parla, si discute ma poi, quando si esce dalla stanza, c’è la certezza che le incomprensioni (qualora mai ce ne fossero state) sono risolte. Ed è quello che giovedì ha voluto fare Di Francesco con i senatori dello spogliatoio. Il tecnico ha convocato Manolas, Dzeko, Kolarov, De Rossi, Perotti, Florenzi e Fazio, ai quali s’è aggiunto in extremis anche Pastore che, seppur appena arrivato, s’è già ritagliato un ruolo importante agli occhi dell’allenatore. In campo e fuori. N’è uscito un colloquio franco, volto a capire se e quali fossero le problematiche e come risolverle. S’è parlato un po’ di tutto, dalla tattica alle difficoltà fisiche palesate dai calciatori, dall’atteggiamento spesso indolente e remissivo della squadra alle difficoltà avvertite dal gruppo in queste prime settimane. A turno, hanno preso la parola tutti. Ora, non che le difficoltà spariranno di colpo, ma essersi parlati, confrontati, aver ascoltato quali possono essere i dubbi, le incertezze, le preoccupazioni e provare a risolverle insieme, male di certo non farà. E ieri, in tal senso, c’è stata l’ennesima conferma (dopo le parole di De Rossi nel pre-gara di Madrid) di come lo spogliatoio sia decisamente dalla parte di Di Francesco, con le dichiarazioni di Perotti che ha voluto fare da scudo all’allenatore.RIECCOLOTornando al colloquio, può sorprendere che nell’incontro con i senatori fosse presente Pastore e non Nzonzi. Il motivo è meramente linguistico: l’argentino parla l’italiano mentre il francese fatica ancora a capirlo. E visto che Eusebio voleva che il confronto avvenisse senza la presenza di terze persone, ecco spiegata l’esclusione dell’ex Siviglia che per personalità ed esperienza ha poco da invidiare al resto del gruppo. Proprio Pastore, si candida per tornare, salvo sorprese, nella lista dei convocati per Bologna. Oggi Di Francesco prenderà una decisione ma il fatto che l’argentino siano ormai un paio di giorni che si sta allenando regolarmente con la squadra lascia ben sperare. Come ricordato nei giorni scorsi durante un’intervista radiofonica a RMC Sport, il problema al polpaccio non gli dà tregua ormai da quattro anni. Così, quando ha avvertito fastidio all’arto dopo l’amichevole contro il Benevento, il Flaco ha preferito fermarsi. Ora però, anche rinfrancato dalle parole (e dall’attestato di fiducia) del tecnico, vuole tornare a disposizione. Tra l’altro il Bologna gli porta bene: dei 14 gol segnati in campionato con il Palermo nella sua prima esperienza in Italia, uno (il 17 ottobre del 2010) lo segnò proprio ai rossoblù con un bel tiro dalla distanza che sbloccò una gara poi vinta 4-1 dai siciliani.