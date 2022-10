Roma, la qualificazione agli ottavi di Europa League è ancora in dubbio: tutte le combinazioni per passare il turno

«Siamo vivi». Il pareggio contro il Real Betis dà a José Mourinho una speranza di qualificazione agli ottavi di Europa League. Vincere sarà la parola d’ordine contro Ludogorets (all’Olimpico) e Hjk (in Finlandia). Un pareggio o una sconfitta contro le prossime due avversarie potrebbe compromettere seriamente il passaggio del turno. O comunque metterebbe la Roma nelle mani degli avversarsi. Al momento i giallorossi sono terzi in classifica a 4 punti, ultimo l’Hjk a 1, secondo il Ludogorets a 7, primo il Betis a 10. La prossima partita sarà in trasferta in Finlandia, un pareggio o una sconfitta condannerebbero i giallorossi al terzo posto se i bulgari dovessero battere il Betis.

Betis-Roma, le pagelle: Abraham si sbatte, Camara a sorpresa

Real Betis-Roma 1-1, Belotti risponde a Canales: qualificazione ancora possibile

Dunque, retrocessione in Conference League. Se, invece, la Roma dovesse vincere e i rivali pareggiare, allora la squadra di Mourinho sarebbe sicura del secondo posto e disputerà i play off per accedere agli ottavi di finale che sono in programma il 16 e il 23 febbraio. Il 3 novembre, invece, ci sarà l’ultima partita del girone contro il Ludogorets, se le squadre dovessero terminare a pari punti il primo criterio adottato dal regolamento Uefa è la classifica avulsa (il maggior numero di punti negli scontri diretti). In seconda e terza battuta la miglior differenza reti negli scontri diretti e il maggior numero di gol segnati negli scontri diretti.