Roma, Europa League a rischio: contro la Fiorentina torna Under titolare

Lasi isola a Trigoria e prova a non ascoltare la rabbia dei tifosi delusi dal risultato ottenuto contro il. I giallorossi sono praticamente fuori dalla lotta per la qualificazione ine rischiano anche l’, per questo la gara all’Olimpico di mercoledì alle 21 contro la Fiorentina rappresenta l’ultima spiaggia per dare un briciolo di dignità a una stagione deludente. Questa mattina Claudioha ripreso gli allenamenti in vista del match con i viola, in caso di ennesima sconfitta la reazione del pubblico sarà feroce e non è escluso che il tecnico possa prendere decisioni clamorose. Il livello atletico della squadra ha colto di sorpresa anche Ranieri che fatica a imporre i suoi dettami tattici, non è da escludere un suo abbandono prima della fine del campionato per mettere i giocatori di fronte alle proprie responsabilità. In questo caso, però, non verrebbe richiamatoPer la partita contro toscani dovrebbe tornare titolarein campo solo 8 minuti contro il Napoli e dopo due mesi e mezzo di stop, con lui in attacco anche. In difesa è squalificato Manolas, al suo posto giocheràcon, sulle corsie esterne. A centrocampo è possibile un turno di riposo perche lascerà spazio aassieme a