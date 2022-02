Roma-Verona, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

La Roma è chiamata a una prova insidiosa nella 26° giornata di Serie A, con l'Hellas Verona che fa visita allo Stadio Olimpico nell'anticipo pomeridiano del sabato. La squadra di José Mourinho, reduce dal pareggio acciuffato in extremis in casa del Sassuolo, è chiamata a tornare alla vittoria per non vedere allontanarsi in maniera preoccupante la zona Europa. Igor Tudor non arriva di certo nella capitale per fare la vittima sacrificale, anzi: gli scaligeri stanno vivendo un'annata eccezionale e il sogno per un piazzamento europeo non è utopia. Giallorossi con Zaniolo, Mkhitaryan e Shomurodov a forte rischio, si affidano ad Abraham e capitan Pellegrini; ospiti con Caprari, Barak e Simeone.

Roma-Verona, le probabili formazioni

ROMA (4-3-1-2): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Vina; Veretout, Cristante, Sergio Oliveira; Pellegrini; Felix-Abraham.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

Dove vederla in tv e diretta streaming

Roma-Hellas Verona di Serie A, match in programma allo Stadio Olimpico sabato 19 febbraio alle 18.00, sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da Dazn. La diretta testuale della partita sarà disponibile sul sito del Messaggero.