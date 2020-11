Carica Villar: «A fine stagione saremo tra le prime». Oggi la ripresa degli allenamenti

Gonzalo Villar è arrivato alla Roma lo scorso gennaio nel corso di una campagna di rafforzamento della squadra voluta dall’ex presidente Pallotta. La direttiva consegnata a Petrachi era quella di portare giovani di prospettiva a costi irrisori ed ecco che assieme a Perez e Ibanez è arrivato anche il centrocampista ex Elche: «So quello di cui sono capace e conosco le mie qualità, ma non capita spesso di passare da una squadra di Serie B a una che lotta che per la zona Champions», ha detto in un’intervista al sito ufficiale del club. Un giocatore voluto fortemente da Fonseca: «Mi ha confermato le impressioni positive che ho avuto dopo averci parlato per la prima volta. Mi ha spiegato i motivi per cui gli piacevo e una volta arrivato qui mi ha sempre chiesto di sfruttare al massimo le mie caratteristiche. Sto cercando di fare sempre meglio in allenamento per giocare il più possibile». Imparando anche da giocatori di esperienza come Pedro: «È un cosa incredibile. L’ho seguito sin da quando è arrivato in prima squadra nel Barcellona e ora sto giocando con lui, che ha vinto tutto, un campione del Mondo e d’Europa. Un calciatore straordinario. Averlo come compagno è un privilegio, oltre tutto è anche una persona fantastica. Non si ferma mai, si allena sempre duramente ed è un esempio per noi». Pedro è stato il primo a dire che la Roma può puntare allo scudetto: «La stiamo portando nelle posizioni in cui deve essere, in lotta per il vertice e per la Champions League. Non possiamo accontentarci di un piazzamento in Europa League. Noi dobbiamo essere tra le prime e a fine stagione non si sa mai cosa potrà succedere».

La ripresa degli allenamenti a Trigoria è prevista domani per le 10.30, oggi il tecnico ha concesso un giorno di riposo ma la squadra si è recata ugualmente al centro tecnico per un nuovo ciclo di tamponi. Sono rimasti ad allenarsi solo Diawara, Calafiori e Spinazzola per recuperare il prima possibile e farsi trovare pronti per la ripresa contro il Parma.

