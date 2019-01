Roma-Entella, le pagelle: Karsdorp, rientro ok. Pellegrini è un gigante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Schick si diverte, Pastore lento pede, qualche idea e un gol (segna sempre sotto la Nord). Si rivede cavallo Karsdorp.OLSEN 7Doppio intervento su Nizzetto ed Eramo: bravo sulla botta del primo, parecchio fortunato (e nella giusta posizione) sul missile ravvicinato del secondo. Si guadagna la pagnotta, pure abbondante.KARSDORP 6Una bella corsa, tanta buona volontà. Qualche errore nella gestione della palla. Forse è la prima partita “seria” che gli capita di fare. Buona l’intesa con Under.FAZIO 6Ogni tanto va in apprensione, ma niente di preoccupante.JESUS NGUn infortunio - anche brutto - al ginocchio dopo sei minuti.KOLAROV 6Va quando può e se arriva in area ci prova. In surplace.CRISTANTE 6,5Solita continuità e intensità ammirata negli ultimi mesi. Sfiora anche il gol con una tiro dai sedici metri.PELLEGRINI 7Abile nel gioco corto e lungo, ha belle intuizioni, ottima qualche apertura. Dopo averlo ammirato da trequartista, si fa valere pure da centrale. Personalità, spessore.UNDER 7Il povero Cleur vive una serataccia, Assist per Schick e tanti uno contro uno vinti in velocità.PASTORE 6Tenta - nel primo tempo - qualche numero di prestigio, senza grossi risultati. Un filo più concreto nella ripresa, che lo vede anche goleador. Ma la stranezza è che Javier si trovi gli occhi puntati addosso in un ottavo di finale di Coppa Italia e non in un match clou di campionato o di Champions. Meglio di niente, però. Che sia un inizio.KLUIVERT 6,5Un primo tempo in modalità “passavo per caso da queste parti”. Nella ripresa sfiora il gol, si dedica all’assist.SCHICK 8Subito col tacco, il gol. Poi col tacco, l’assist per Marcano. Non si vive di solo tacco? E infatti il bis è di interno sinistro. Si dirà: troppo facile contro l’Entella. Sì, ma Patrik tre mesi fa si sarebbe nascosto dietro la palla, col viso triste di quello “ce l’hanno tutti con me”. Stavolta sorride e gioca al calcio. Un piacevole risveglio, per ora non parliamo di resurrezione.MARCANO 7Rimedia subito un giallo, ma per giusta causa. Poi segna e la rete viene annullata. Ma il destino dice che in porta, la palla, ce la deve mettere per forza: firma il raddoppio. Abilissimo nel gioco aereo. Magari anche per lui la ruota è cominciata a girare dalla parte giusta.ZANIOLO NGEntra e partecipa.RICCARDI NGEsordio tra i grandi per un futuro grande, almeno così dicono di lui.DI FRANCESCO 6,5Va sul velluto e sperimenta - con discrete risultanze - chi, fino a ora, gli è mancato. Una doppia vittoria, insomma.DI PAOLO 6Decide bene da solo e in compagnia.