Domenica 5 Febbraio 2023, 11:46

Roma-Empoli 2-0, ecco le pagelle.

RUI PATRICIO 6

Temerario quando esce sui piedi di Ebuehi, sporcando la traiettoria disegnata da Marin. Per il resto un paio di parate telefonate.

MANCINI 6

Bravo a chiudere su Caputo sul finire del primo tempo. Nella ripresa non si scompone davanti alla pressione toscana.

SMALLING 6,5

Annulla Caputo, Piccoli inizialmente sembra creargli qualche grattacapo in più. Ma è soltanto un'impressione: silenziato anche lui.

IBAÑEZ 6,5

Nei primi 6 minuti è indemoniato. Prima segna il gol che sblocca la gara e poi sfiora addirittura il raddoppio. Quando acquista fiducia a volte esagera, ma Roger ormai è questo, nel bene e nel male.

ZALEWSKI 6

Parisi è una brutta gatta da pelare. Nicola controlla, prova a spingere, ma davanti ha un avversario di tutto rispetto.

CRISTANTE 6

Un paio di lanci ben calibrati ma poi con il trascorrere dei minuti si trasforma in mediano, ruolo nel quale non si tira indietro ma che veste a fatica.



EL SHAARAWY 6

Avrebbe spazio per spingere e inizialmente prova anche a farlo. Il 2-0 dopo 6 minuti lo relega a compiti più difensivi. Continua a piacere più quando entra in corsa rispetto a quando parte titolare.

DYBALA 6,5

Pennellate d'autore per la specialità della casa, le palle da fermo. Due assist (che portano il totale a sette, cinque da corner) per Ibañez e Abraham in appena 6 minuti. Cerca anche la gioia personale ma spedisce di poco a lato. Un colpo alla schiena poco prima dell'intervallo lo limita. Mou gli risparmia gli ultimi 20 minuti.

Mourinho soddisfatto ma non troppo: «Potevo anche andarmene a dicembre»



PELLEGRINI 6

È un periodo che va così, basta guardarlo in volto quando esce. Novanta minuti che servono per ritrovare la condizione migliore.

BOVE 6

Con il senno di poi, avrebbe fatto più comodo mercoledì al posto di Tahirovic. Ma tant'è: minuti con la solita foga.

LLORENTE NG

Pochi secondi che rappresentano l'esordio con la maglia giallorossa.

BELOTTI NG

Anche per lui, come per il difensore spagnolo, appena messo il piede in campo, finisce la partita. Dopo il gol alla Cremonese, si aspettava probabilmente un minutaggio diverso.

MOURINHO 6,5

Incassa tre punti provando a far dimenticare la nottataccia di mercoledì in Coppa Italia. Rispetto alle ultime uscite e senza il vice Foti, squalificato per un mese, è più partecipe, vive la partita sempre in piedi.

Si dirà che la Roma segna spesso su palla da fermo. Ma questo è un merito e frutto del lavoro settimanale di José e del suo staff. La squadra non gioca un calcio scintillante ma l'Empoli che poche settimane fa aveva espugnato San Siro, non si rende mai pericolosa. Mou è questo qui.