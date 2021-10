Roma-Empoli: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e diretta streaming

Venerdì 1 Ottobre 2021, 15:29

La sconfitta nel derby della sua Roma, José Mourinho, pare l'abbia archiviata, per lo meno questo è ciò che ha restituito ieri il campo: una vittoria contro lo Zorya, in Conference League, ha infatti spazzato via ogni presunta e probabile crisi che sarebbe potuta arrivare dopo la partita persa contro la Lazio. Certo, gli ucraini non erano proprio gli avversari più temibili, ma serviva comunque un segnale, ed è arrivato. Affrontare domenica, alle 18, allo stadio Olimpico, l'Empoli dell'ex Aurelio Andreazzoli potrebbe essere più semplice, almeno sulla carta. Perché i toscani, alla seconda uscita stagionale in Serie A, hanno battuto per la prima volta nella storia la Juventus, in trasferta. E a fare la Cerentola del campionato, si è capito, non ci vogliono stare. Per questo servirà la miglior Roma, cosa che ha già in mente lo Special One, che scenderà in campo con i suoi migliori, escluso Chris Smalling, a segno nella serata in Ucraina). Ecco le scelte dei due allenatori.

Roma-Empoli, le probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. José Mourinho

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti. All. Aurelio Andreazzoli

Dove vedere la partita in tv e diretta streaming

La sfida tra Roma ed Empoli di domenica 3 ottobre verrà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Per seguire la sfida dell'Olimpico basterà scaricare l'app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.