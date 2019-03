Perla di El Shaarawy, Schick rimedia alla follia di Juan Jesus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Il risveglio di Schick, gli scatti di Kluivert, le luci della serata. La serata no di Jesus.OLSEN 6Non deve quasi mai intervenire seriamente, osserva solo con un po’ di stupore il colpo di testa di JJ verso la sua porta.FLORENZI 6Pennella il cross per la testa di Schick, e questo basta. Se doveva essere la serata della ripartenza per tutta la Roma, lo è stata inevitabilmente anche per lui, demolito dalla notte di Oporto. Espulso senza aver commesso il fatto.JESUS 5L’autogol è goffo, così come l’intervento su Oberlin, che aveva portato al gol di Krunic, annullato poi dal Var.MARCANO 6Le noie arrivano da Farias, ma tiene botta. Va un po’ in bambola - ma è in buona compagnia - sul cross dell’azione del pareggio. Nella ripresa, in anticipo volante, evita un gol.SANTON 6Diligente, assiste costantemente la fase offensiva e dietro deve soffrire poco.CRISTANTE 6Si carica sulle spalle gran parte del lavoro sporco che, a differenza del suo compagno di reparto, svolge in maniera più ruvida. E ci scappa presto l’ammonizione, che inevitabilmente, lo condiziona.NZONZI 6Dorme per una mezz’ora e il bisbiglio dell’Olimpico diventa un boato al primo recupero da Maciste. Da quel momento vigila.KLUIVERT 6,5Schizza via più di una volta a Pasqual che ormai non ha più l’età per stargli dietro. Si diverte anche se spesso vuole strafare, finendo spesso col perdere palla.ZANIOLO 6Ci mette un po’ a trovare la posizione, non sbaglia niente ma illumina poco la scena. Tra l’altro si riacutizza il dolore al polpaccio e addio.EL SHAARAWY 7,5Il gol è bellissimo, il classico tiro sotto il “sette”. Con l’uscita di Perotti va a fare il centravanti e per poco non gli riesce il bis con un colpetto da biliardo. Finisce da capitano.SCHICK 7Segna da bomber (non gli succedeva in campionato dal 26 dicembre) vero, muscolare, arrogante. Abbandona il campo da infortunato.PEROTTI 6Il minimo sindacale.KARSDORP NGCELAR NGDebuttante.RANIERI 6,5Sull’autogol di Jesus si rifinisce nell’incubo, spazzato via dalla rete di Schick. La Roma non ha ancora conoscenza ranieriane, da evidenziare solo il primo tentativo di mostrare lo spirito giusto, nonostante l’emergenza. E i pezzi continuano a cascare, ma almeno arrivano i tre punti.MARESCA 5L’ammonizione a El Shaarawy - con tanto di punizione invertita - è comica. L’espulsione di Florenzi (il secondo giallo) esagerata, fiscale. Poi, santo Var.