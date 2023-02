Diretta Roma-Empoli 2-0: raddoppio di Abraham al 6', ancora un colpo di testa

Nel secondo anticipo della ventunesima giornata, la Roma torna all'Olimpico per affrontare l'Empoli. Alle 18:00 la squadra di Mourinho proverà a dimenticare la delusione dell'eliminazione in Coppa Italia contro la Cremonese, e di ritrovare la vittoria in campionato dopo la sconfitta per 2-1 contro il Napoli nell'ultimo turno. Prosegue la corsa Champions dei giallorossi, che sperano di recuperare terreno in classifica anche grazie allo scontro diretto tra Inter e Milan in programma domani. Dopo il turnover settimanale, Mourinho riproporrà i titolari. Out Spinazzola e Darboe, indisponibile Zaniolo. Tra i convocati restano diffidati Cristante, Mancini e Smalling. L'Empoli è in striscia positiva: tre pareggi e due vittorie nelle ultime cinque. La squadra di Zanetti ha fermato l'Inter, vincendo 1-0 a San Siro solo dieci giorni fa, e pareggiando per 2-2 all'Olimpico contro la Lazio. Tornano disponibili gli squalificati Parisi e Henderson.

Le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario, Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.

Dove vedere Roma-Empoli in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato alle 18:00; la partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. La diretta testuale su ilmessaggero.it